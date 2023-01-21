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На территории Антарктиды найден 8-килограммовый метеорит

На территории Антарктиды найден 8-килограммовый метеорит Фото: phys.org
Пять новых метеоритов, один из которых весит 7,6 кг обнаружили ученые в Антарктиде, передает Zakon.kz

Все пять метеоритов, обнаруженных гляциологами, будут изучены сотрудниками Королевского бельгийского института естественных наук. Исследователи рассказали, что экспедиция оказалась непростой, несмотря на лето в Антарктиде — температура колебалась на уровне около -10°C. При этом ученым приходилось ездить на снегоходах и пешком ходить по ледяным полям, а затем спать в палатке, сообщает Phys.org.

"Размер необязательно имеет значение, когда речь идет о метеоритах, и даже микрометеориты могут быть невероятно ценными с научной точки зрения. Однако найти большой камень, подобный этому, редкость", - отмечают ученые. 

Антарктида - тяжелое место для работы, но это одно из лучших мест в мире для поиска метеоритов. Отчасти это связано с тем, что Антарктида представляет собой пустыню, а сухой климат ограничивает степень выветривания метеоритов. Кроме того, черные космические камни четко выделяются на фоне заснеженных полей.

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