В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 78 человек

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 78 случаев заражения Covid-19, днем ранее заболели 74 человека, сообщает Zakon.kz.

В Минздраве поделились данными по заболеваемости Covid-19 по Казахстану.

По состоянию на 21 января лечение от КВИ продолжают получать 1 835 человек (–1 681+ и 154 КВИ-), из них в стационарах находится – 139 пациентов, на амбулаторном – 1 696..

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: