В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 78 человек
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 78 случаев заражения Covid-19, днем ранее заболели 74 человека, сообщает Zakon.kz.
В Минздраве поделились данными по заболеваемости Covid-19 по Казахстану.
По состоянию на 21 января лечение от КВИ продолжают получать 1 835 человек (–1 681+ и 154 КВИ-), из них в стационарах находится – 139 пациентов, на амбулаторном – 1 696..
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 8 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 3 пациента.
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