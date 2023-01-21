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В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 78 человек

В Казахстане наблюдается застой заболеваемости коронавирусом Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 78 случаев заражения Covid-19, днем ранее заболели 74 человека, сообщает Zakon.kz.

В Минздраве поделились данными по заболеваемости Covid-19 по Казахстану.

По состоянию на 21 января лечение от КВИ продолжают получать 1 835 человек (–1 681+ и 154 КВИ-), из них в стационарах находится – 139 пациентов, на амбулаторном – 1 696..

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 8 пациентов;
  • в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов;
  • на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

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