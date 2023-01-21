Баланс и эмоции: астролог дала прогноз здоровья на февраль

Астролог Ирина Павлюкова заявляет, что последний месяц зимы будет энергичным. Поэтому, по ее словам, необходимо держать баланс физического и психического здоровья, сообщает Zakon.kz.

К примеру, Овнам советуют беречь нервы и не влезать в конфликтные ситуации. Помните, нервные клетки не восстанавливаются.

Представителям стихии Земли, Тельцам, необходимо беречь желудок. Диета и правильное питание помогут избежать неприятных последствий.



Гороскоп подсказывает Близнецам пройти курс массажа или записаться на тренировки.

"Не пренебрегайте подсказкам вашего организма". Такой совет дают Ракам.



Львам в феврале стоит забыть про спиртные напитки, жареную и жирную еду. Начните тренироваться и поддерживать сбалансированное питание.

Девы, займитесь профилактикой своего организма. Пройдите расширенное обследование организма, чтобы выявить и предотвратить различные болезни.



Активный отдых, прогулки на свежем воздухе, различные восточные практики: вот что подходит Весам.



В феврале Скорпиону стоит отдохнуть. Не надо игнорировать легкие симптомы недуга, чтобы не усугублять ситуацию.



Зимний детокс — основная задача в феврале для Стрельцов. Очищение организма может быть различным: детокс-программы, диета и отказ от вредных привычек.



Только занятия спортом помогут Козерогам удержать физический и психический баланс. Это даст вам возможность быть в тонусе.



Звезды предупреждают Водолеев: необходимо быть осторожным со здоровьем. Февраль хорош для вас в плане отдыха и путешествий.



"Постарайтесь контролировать эмоции и чувства. В феврале ваше самочувствие будет в основном зависеть от вашего настроения". Такой совет дают Рыбам, говорится в публикации "Пятого канала".

Ранее астролог назвала обладателей вечной молодости и красоты.