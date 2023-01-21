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Баланс и эмоции: астролог дала прогноз здоровья на февраль

Баланс и эмоции: астролог дала прогноз здоровья на февраль Фото: pixabay
Астролог Ирина Павлюкова заявляет, что последний месяц зимы будет энергичным. Поэтому, по ее словам, необходимо держать баланс физического и психического здоровья, сообщает Zakon.kz.

К примеру, Овнам советуют беречь нервы и не влезать в конфликтные ситуации. Помните, нервные клетки не восстанавливаются.

Представителям стихии Земли, Тельцам, необходимо беречь желудок. Диета и правильное питание помогут избежать неприятных последствий.

Гороскоп подсказывает Близнецам пройти курс массажа или записаться на тренировки.

"Не пренебрегайте подсказкам вашего организма". Такой совет дают Ракам

Львам в феврале стоит забыть про спиртные напитки, жареную и жирную еду. Начните тренироваться и поддерживать сбалансированное питание. 

Девы, займитесь профилактикой своего организма. Пройдите расширенное обследование организма, чтобы выявить и предотвратить различные болезни.

Активный отдых, прогулки на свежем воздухе, различные восточные практики: вот что подходит Весам.

В феврале Скорпиону стоит отдохнуть. Не надо игнорировать легкие симптомы недуга, чтобы не усугублять ситуацию.

Зимний детокс — основная задача в феврале для Стрельцов. Очищение организма может быть различным: детокс-программы, диета и отказ от вредных привычек. 

Только занятия спортом помогут Козерогам удержать физический и психический баланс. Это даст вам  возможность быть в тонусе.

Звезды предупреждают Водолеев: необходимо быть осторожным со здоровьем. Февраль хорош для вас в плане отдыха и путешествий.

"Постарайтесь контролировать эмоции и чувства. В феврале ваше самочувствие будет в основном зависеть от вашего настроения". Такой совет дают Рыбам, говорится в публикации "Пятого канала".

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