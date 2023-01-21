Баланс и эмоции: астролог дала прогноз здоровья на февраль
К примеру, Овнам советуют беречь нервы и не влезать в конфликтные ситуации. Помните, нервные клетки не восстанавливаются.
Представителям стихии Земли, Тельцам, необходимо беречь желудок. Диета и правильное питание помогут избежать неприятных последствий.
Гороскоп подсказывает Близнецам пройти курс массажа или записаться на тренировки.
"Не пренебрегайте подсказкам вашего организма". Такой совет дают Ракам.
Львам в феврале стоит забыть про спиртные напитки, жареную и жирную еду. Начните тренироваться и поддерживать сбалансированное питание.
Девы, займитесь профилактикой своего организма. Пройдите расширенное обследование организма, чтобы выявить и предотвратить различные болезни.
Активный отдых, прогулки на свежем воздухе, различные восточные практики: вот что подходит Весам.
В феврале Скорпиону стоит отдохнуть. Не надо игнорировать легкие симптомы недуга, чтобы не усугублять ситуацию.
Зимний детокс — основная задача в феврале для Стрельцов. Очищение организма может быть различным: детокс-программы, диета и отказ от вредных привычек.
Только занятия спортом помогут Козерогам удержать физический и психический баланс. Это даст вам возможность быть в тонусе.
Звезды предупреждают Водолеев: необходимо быть осторожным со здоровьем. Февраль хорош для вас в плане отдыха и путешествий.
"Постарайтесь контролировать эмоции и чувства. В феврале ваше самочувствие будет в основном зависеть от вашего настроения". Такой совет дают Рыбам, говорится в публикации "Пятого канала".
Ранее астролог назвала обладателей вечной молодости и красоты.