Казахстанские шорт-трекисты выиграли "серебро" на Универсиаде-2023

21 января сборная Казахстана по шорт-треку завоевала серебряную медаль на Универсиаде-2023 в Лейк-Плэсиде, сообщает Zakon.kz.

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Теперь, как отмечено в сообщении Sports.kz, сборная Казахстана поднялась с десятого на девятое место в медальном зачете.

Как сказано в telegram-канале "Спорт Шредингера", Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Алишер Абулкатимов, Адиль Галиахметов и Еркебулан Шамуханов стали победителями утешительного финала в смешанной эстафете, но в главном финале были дисквалифицированы сразу три команды – Южная Корея, США и Китай.

В итоге "золото" досталось Франции, "серебро" – Казахстану, а "бронза" – Японии.

Также сказано, что Казахстан закрепился в топ-10 с тремя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.



"Золото" для сборной Казахстана на Универсиаде-2023 завоевали Вадим Куралес, Бекентай Турлубеков (оба — биатлон) и Данил Васильев (прыжки на лыжах с трамплина). Обладателями "серебра" стали все тот же Васильев в паре с Сергеем Ткаченко и смешанная команда по шорт-треку; "бронза" — у Александра Мухина (биатлон) и женской сборной по лыжным гонкам.