Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанские шорт-трекисты выиграли "серебро" на Универсиаде-2023

Казахстанские шорт-трекисты выиграли серебро на Универсиаде-2023 Фото: Facebook/LakePlacid2023
21 января сборная Казахстана по шорт-треку завоевала серебряную медаль на Универсиаде-2023 в Лейк-Плэсиде, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Теперь, как отмечено в сообщении Sports.kz, сборная Казахстана поднялась с десятого на девятое место в медальном зачете.

Как сказано в telegram-канале "Спорт Шредингера", Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Алишер Абулкатимов, Адиль Галиахметов и Еркебулан Шамуханов стали победителями утешительного финала в смешанной эстафете, но в главном финале были дисквалифицированы сразу три команды – Южная Корея, США и Китай.

В итоге "золото" досталось Франции, "серебро" – Казахстану, а "бронза" – Японии.

Также сказано, что Казахстан закрепился в топ-10 с тремя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

"Золото" для сборной Казахстана на Универсиаде-2023 завоевали Вадим Куралес, Бекентай Турлубеков (оба — биатлон) и Данил Васильев (прыжки на лыжах с трамплина). Обладателями "серебра" стали все тот же Васильев в паре с Сергеем Ткаченко и смешанная команда по шорт-треку; "бронза" — у Александра Мухина (биатлон) и женской сборной по лыжным гонкам.

Читайте также

Универсиада-2023: казахстанские летающие лыжники завоевали "серебро"

Человек с железным бедром стал рекордсменом по числу "камбэков" в истории тенниса

Елена Рыбакина завоевала путевку в 1/8 финала парного разряда AusOpen-2023

Анастасия Московчук
Казахстан США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как безопасно избавиться от тараканов и клопов
Как безопасно избавиться от тараканов и клопов
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Год Водяного Кролика как встречать и готовиться
Китайский новый год 2023: ритуалы для привлечения счастья и достатка в дом
В девяти городаx Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
В девяти городаx Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления