Невролог назвал признак развития болезни Альцгеймера

Врач-невролог клинико-диагностического российского центра "Мединцентр" Максим Воронцов рассказал, что дрожащий почерк может говорить о развитии болезни Альцгеймера, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации aif.ru, болезнь Альцгеймера относится к числу прогрессирующих неврологических заболеваний.

"Диагностика бывает довольно сложной, так как выявить болезнь нелегко, ведь даже сам человек может не ощущать каких-то необратимых изменений в своем теле". Максим Воронцов

По словам врача, почерк при болезни изменяется, когда форма болезни становится тяжелой.

Это, как отмечает специалист, проявляется в виде внезапного выпадения окончаний в словах, почерк при этом выглядит "растерянным".

"Помимо этого, нарушается динамика письма, структура, символы искажаются и деформируются. В дальнейшем текст приобретает печатный вид, символы письма окончательно деформируются, что характеризует нарастающий распад личности, известный в народе как "слабоумие". Максим Воронцов

В заключении врач заявляет, что если человека беспокоит ухудшение мыслительных способностей, рекомендуется обратиться за квалифицированной медицинской помощью к врачу.

Ранее специалист предостерегла от неконтролируемого приема антибиотиков.