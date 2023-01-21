В Астане перекрыто движение на перекрестке проспектов Туран и Улы дала
Фото: pixabay
21 января из-за коммунальной аварии на перекрестке проспектов Туран и пр. Улы дала перекрыто движение для транспорта, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в City Transportation Systems, транспорт, в том числе маршруты № 26,40 временно курсируют по пр. Туран - ул. Бухар жырау - пр. Кабанбай батыра - пр. Улы дала.
В организации добавили, что из-за большого наплыва трафика на ул. Бухар жырау наблюдаются дорожные заторы. Это приводит к срыву расписания движения маршрутов № 26,40.
Горожан и гостей столицы просят учесть ситуацию при планировании маршрута.
В начале января стало известно, из-за того, что на столичном "Горбатом мосту" расходятся швы, движение для автотранспорта по левой стороне путепровода будет перекрыто.
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