В Кении объявили войну миллионам птиц после их набегов на посевы

Токсичные пестициды, используемые для уничтожения зерноядных птиц, могут нанести вред находящимся под угрозой исчезновения хищникам страны, говорят защитники природы, сообщает Zakon.kz

Эксперты предупреждаю, что стремление кенийского правительства уничтожить до 6 миллионов красноклювых ткачей, вторгшихся на фермы, приведет к нежелательным последствиям для хищников и других диких видов, передает The Guardian.

Продолжающаяся засуха в регионе Африканского Рога привела к сокращению количества местной травы, семена которой являются основным источником пищи для квелей, в результате чего птицы все чаще вторгаются на зерновые поля, ставя под угрозу 800 гектаров риса. Около 120 гектаров рисовых полей было уничтожено птицами.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), одна куэлеа может съедать до 10 граммов зерна в день. Фермеры в западной части Кении могут потерять из-за птиц около 60 тонн зерна. В 2021 году ФАО оценила потери урожая, вызванные птицами, в 50 млн. долларов в год.

Распыление фентиона, фосфорорганического пестицида, было предпочтительным методом борьбы с вредителями в Африке, но этот химикат был назван исследователями "токсичным для людей и других нецелевых организмов".

"Таким образом, фентион может ранить или убивать без разбора, с последующим негативным воздействием на нецелевые организмы".

Пол Гачеру, менеджер по видам и объектам в Nature Kenya, местном филиале BirdLife International, сказал, что метод, используемый для борьбы с птицами, должен быть хорошо обоснован, поскольку "широкое использование авицидов для нецелевых видов может привести к загрязнению окружающей среды и массовой гибели других птиц и животных".

Красноклювые ткачи (лат. Quelea) — род воробьиных птиц из семейства ткачиковых (Ploceidae). В него включают 3 вида, обитающих в Африке. Вид красноклювый ткач образует огромные стаи, которые, наряду со стаями вымершего странствующего голубя, являются одними из крупнейших известных стай птиц.