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В Кении объявили войну миллионам птиц после их набегов на посевы

В Кении объявили войну миллионам птиц после их набегов на посевы Фото: wikipedia
Токсичные пестициды, используемые для уничтожения зерноядных птиц, могут нанести вред находящимся под угрозой исчезновения хищникам страны, говорят защитники природы, сообщает Zakon.kz

Эксперты предупреждаю, что стремление кенийского правительства уничтожить до 6 миллионов красноклювых ткачей, вторгшихся на фермы, приведет к нежелательным последствиям для хищников и других диких видов, передает The Guardian.

Продолжающаяся засуха в регионе Африканского Рога привела к сокращению количества местной травы, семена которой являются основным источником пищи для квелей, в результате чего птицы все чаще вторгаются на зерновые поля, ставя под угрозу 800 гектаров риса. Около 120 гектаров рисовых полей было уничтожено птицами.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), одна куэлеа может съедать до 10 граммов зерна в день. Фермеры в западной части Кении могут потерять из-за птиц около 60 тонн зерна. В 2021 году ФАО оценила потери урожая, вызванные птицами, в 50 млн. долларов в год.

Распыление фентиона, фосфорорганического пестицида, было предпочтительным методом борьбы с вредителями в Африке, но этот химикат был назван исследователями "токсичным для людей и других нецелевых организмов".

"Таким образом, фентион может ранить или убивать без разбора, с последующим негативным воздействием на нецелевые организмы".

Пол Гачеру, менеджер по видам и объектам в Nature Kenya, местном филиале BirdLife International, сказал, что метод, используемый для борьбы с птицами, должен быть хорошо обоснован, поскольку "широкое использование авицидов для нецелевых видов может привести к загрязнению окружающей среды и массовой гибели других птиц и животных".

Красноклювые ткачи (лат. Quelea) — род воробьиных птиц из семейства ткачиковых (Ploceidae). В него включают 3 вида, обитающих в Африке. Вид красноклювый ткач образует огромные стаи, которые, наряду со стаями вымершего странствующего голубя, являются одними из крупнейших известных стай птиц.

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