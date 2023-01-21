Педиатр объяснила, чем могут быть опасны для детей носовые капли

Врач-педиатр, эксперт телеканала "Мама" Виктория Горлова предупредила об опасности частого применения носовых капель для детей, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, применять их следует, только если ребёнок из-за заложенности носа не может нормально спать или есть, передает Ferra.ru.



Опасность таких лекарств в том, что они могут не только вызывать привыкание, но могут приводить к отравлению и интоксикации вплоть до летального исхода. Также Горлова объяснила, что для контроля стоит выбирать "пипетки или спреи, где строго попадает отмеренное количество препарата, а не выливается целая струя".

Также, важно соблюдать время приёма — не более трёх дней, а также кратность — раз в 8 часов — строго три раза в день.

"При длительном бесконтрольном применении сосудосуживающие препараты не только вызывают привыкание, но и могут привести, особенно у детей, к передозировке и интоксикации вплоть до летального исхода. Это связано с попаданием препарата через слизистую носа и рта в кровоток и системному действию на весь организм". Виктория Горлова

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