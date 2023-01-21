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Актер из вампирской саги "Сумерки" появился на публике в юбке

Роберт Паттинсон пришел в юбке на показ Фото: Instagram/robertpattinsonofficial
Британский актер Роберт Паттинсон 20 января стал гостем показа дома Dior, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Известный музыкант выбрал смелый наряд для мероприятия: дубленку коричневого цвета, синюю юбку-шорты и высокие сапоги, сообщает Zakon.kz.

Фотография с актером была опубликована на различных страницах в Instagram, посвященных моде. Образ "вампира" разделил ценителей прекрасного на два лагеря.

Стоит отметить, что в 2013 году актер стал лицом аромата Dior Homme.

Мировую известность актеру принесли роли Седрика Диггори в фильме "Гарри Поттер и Кубок огня" и Эдварда Каллена в серии фильмов "Сумерки". Паттинсон также является моделью и музыкантом.

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