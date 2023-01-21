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В Тибете в результате схода лавины погибли 28 человек

В Тибете в результате схода лавины погибли 28 человек Фото: pixabay
Число погибших в результате схода лавины в Тибете возросло до 28 человек. Найдено 53 выживших, пятеро из которых серьезно пострадали при сходе лавины в городе Ньингчи в Тибете, сообщает Zakon.kz.

О гибели 28 человек в результате схода лавины сообщило официальное информационное агентство Xinhua.

Спасательные работы на месте происшествия завершены.

Местные власти направили в общей сложности 1348 человек и 236 единиц оборудования, чтобы помочь прорыть спасательный проход протяженностью 7,5 км.

Обнаружено 53 выживших, пятеро из которых получили серьезные ранения, сообщают СМИ со ссылкой на представителя местного правительства в западном китайском регионе.

Лавина сошла на участке дороги между деревней Пай в округе Майнлинг и выездом из туннеля Доксон Ла в округе Медог 17 января, люди и транспортные средства застряли.

Гора Доксонг Ла находится на высоте почти 4500 метров и имеет крутые склоны, а участок дороги Доксонг Ла изрезан. Предположительно лавина была вызвана сильным ветром в связи с потеплением .

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