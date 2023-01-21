Какой будет погода в воскресенье в Казахстане
Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 22 января, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", обширный северо-западный антициклон определит погоду на большей части РК.
"Прогнозируется погода без осадков, лишь на северо-востоке республики с прохождением атмосферных разделов пройдет небольшой снег, на юге, востоке страны ожидается усиление ветра, на крайнем юге республики — туман".
Прогноз погоды от РГП "Казгидромет" в трех мегаполисах страны на 22 января.
В Астане – переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем -10...12°C, ночью -20...22°C. Скорость ветра — 3-8 м/с.
В Алматы – переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем -3...5°C, ночью -12...14°C. Скорость ветра — 0-5 м/с.
В Шымкенте – безоблачно. Температура воздуха днем -1...+1°C, ночью -11...13°C. Скорость ветра — 8-13, порывы 15-20 м/с.
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