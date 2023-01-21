Эксперт рассказал какие данные собирает ваш смартфон, о которых вы даже могли не подозревать, сообщает Zakon.kz.

Виктор Гулевич, директор Центра компетенций по информационной безопасности “Т1 Интеграции”, рассказал в интервью "Прайм", какие данные о вас собирает смартфон, передает ferra.ru.



По словам эксперта, модули в операционке вашего смартфона отслеживают геолокацию, подключение к сотовым операторам и “перемещение” между ними, а также подключение к сетям Wi-Fi. И это далеко не все.

По его словам, приложения для смартфонов еще и собирают всю информацию с фото и видео - в частности, дату съемки, место съемки, данные о действующих лицах и так далее.



Гулевич порекомендовал не скачивать малоизвестные приложения, следить за уровнем доступа (который приложения запрашивают при установке), и запретить приложениям доступ в интернет.