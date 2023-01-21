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Какие данные о вас собирает смартфон

Какие данные о вас собирает смартфон Фото: pixabay
Эксперт рассказал какие данные собирает ваш смартфон, о которых вы даже могли не подозревать, сообщает Zakon.kz.

Виктор Гулевич, директор Центра компетенций по информационной безопасности “Т1 Интеграции”, рассказал в интервью "Прайм", какие данные о вас собирает смартфон, передает ferra.ru.

По словам эксперта, модули в операционке вашего смартфона отслеживают геолокацию, подключение к сотовым операторам и “перемещение” между ними, а также подключение к сетям Wi-Fi. И это далеко не все.

По его словам, приложения для смартфонов еще и собирают всю информацию с фото и видео - в частности, дату съемки, место съемки, данные о действующих лицах и так далее.

Гулевич порекомендовал не скачивать малоизвестные приложения, следить за уровнем доступа (который приложения запрашивают при установке), и запретить приложениям доступ в интернет.

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