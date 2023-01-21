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У Алматинского пожарного родилась тройня

У Алматинского пожарного родилась тройня Фото: primeminister.kz
В молодой семье старшего пожарного-спасателя специализированной пожарной части №1 Бостандыкского района Еламана Дауенова на свет появилось сразу три малыша, два мальчика и девочка - Амирхан, Алихан и Аяла, сообщает Zakon.kz.

По случаю, ДЧС Алматы организовала торжественную выписку — музыкальное сопровождение, аниматоры, цветы и подарки.

Поддержать товарища,  к выписке из роддома прибыл весь второй караул СПЧ-1 и руководство Управления службы пожаротушения.

26-летний  новоиспеченный папа Еламан Дауенов служит в государственной противопожарной службе 7 лет. 5 января 2022 года, Еламан участвовал  в спасательных работах и тушении пожара в многоэтажном доме по ул. Абая 34. Тогда, пожарные под руководством начальника караула СПЧ-1 Армана Садуакаса  подверглись нападению бесчинствующей толпы. Не отступив, они переоделись в гражданскую одежду и прорвались к горящему дому, эвакуировали жителей с верхних этажей, а также потушили пожар. В  результате чего была спасена женщина 1939 года рождения и доставлена ими в больницу.

Кроме того, по возвращению от мародеров караул  отбил  двух девушек, которые могли быть подвергнуты  физическому насилию. Они были благополучно укрыты в расположении СПЧ-1. 

За самоотверженность и отвагу,  проявленную во время январских событий, за оказанную поддержку во время чрезвычайного положения в стране (защита имущества граждан), Еламан Дауенов отмечен благодарственными письмами акима города Алматы  и  Палаты предпринимателей.

"Когда я узнал, что у меня будет тройня, испытал шок. Мы с женой и не думали о таком подарке судьбы. Конечно, сейчас волнуемся. Некоторые и с одним-то новорожденным управиться не могут, а тут сразу трое!". Еламан Дауенов

Но, как говорит Еламан, будут помогать близкие, пока он сутки дежурит.

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