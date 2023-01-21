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В Костанае умер впавший в кому после наркоза трехлетний малыш

больница Фото: pixabay
В Костанае умер впавший в кому после наркоза трехлетний малыш, сообщает Zakon.kz.

Как пишут СМИ, в один день были прооперированы 5 детей. И все они тяжело перенесли наркоз. Предполагается, что дело в препарате, который использовали для анестезии не один год, однако в этот день что-то пошло не так. 3-летний мальчик впал в кому на следующий день после операции и больше в себя не приходил. Он находился в реанимационном отделении.

"Сегодня, несмотря на проводимое лечение, к огромному сожалению всего медицинского персонала, не стало ребенка, который впал в кому после операции. Управление здравоохранения и коллектив детской областной больницы выражают глубокие соболезнования родителям, родным и близким малыша. Скорбим вместе с вами", – заявили в Управлении здравоохранения Костанайской области.

Также в ведомстве уточнили, что лечение ребенка проводилось совместно с ведущими специалистами Научных центров и кафедр Астаны и республики.

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