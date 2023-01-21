Илон Маск усилил систему безопасности в доме отца из-за страха похищения

Американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск усилил систему безопасности в доме своего отца Эррола Маска в ЮАР из-за страха похищения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Sun, также он нанял себе около 100 телохранителей.

"Он (Илон) решил, что после недавних угроз в его адрес мне тоже нужна защита... Если они похитят одного из нас, это будут самые быстрые 20 млн долларов, которые кто-либо когда-либо зарабатывал в своей жизни. Я не боюсь, но я действительно опасаюсь, что что-то может случиться с Илоном, даже несмотря на то, что его окружают около 100 телохранителей", – заявил Эррол Маск.

По словам отца миллиардера, в прошлом месяце из-за опасений Илона Маска за благополучие своей семьи дом отца предпринимателя в ЮАР был оборудован высокотехнологичной системой видеонаблюдения и электрифицированными заборами, также была нанята вооруженная охрана, осуществляющая круглосуточное наблюдение. Эррол Маск отметил, что в общей сложности стоимость установленной в его доме системы безопасности составила 14,6 тыс. долларов.



В декабре прошлого года Маск сообщил о неизвестном, который преследовал машину с его ребенком, а затем заблокировал движение автомобиля и залез на капот. Маск предполагал, что мужчина мог так поступить, так как думал, что в автомобиле находился он сам.

Ранее Twitter заблокировал сервис студента из Флориды Джека Суини, отслеживавший перемещение личного самолета Маска. Владелец Twitter назвал распространение в реальном времени сведений о местонахождении кого-либо или публикацию ссылок на сайты с такой информацией "посягательством на физическую безопасность". Он пообещал, что любые такие аккаунты будут блокироваться. СМИ писали, что Маск в свое время предлагал Суини 5 тыс. долларов за его сервис, но тот запросил в 10 раз больше, и сделка не состоялась.