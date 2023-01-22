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Звезда "Мстителей" Джереми Реннер поделился фото с реабилитации

актер Фото: Instagram/jeremyrenner
Голливудский актер Джереми Реннер, получившему травмы во время уборки снега, в соцсети опубликовал пост с благодарностью за заботу, а также поделился фотографией с реабилитации, сообщает Zakon.kz.

На кадре артисту делают массаж. Как он обозначил, это его ежедневные утренние тренировки. Также в тексте Раннер поблагодарил всех за поддержку и помощь ему и его семье.

"Я хочу поблагодарить каждого за их сообщения и заботу о моей семье и обо мне… Всем вам большой любви и признательности. Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся, станут сильнее, точно так же, как углубятся любовь и связь с семьей и друзьями. Любви и благословений всем вам", – написал Раннер в Instagram.

2 января стало известно, что снегоуборочная машина раздробила кости ноги актера, он попал в больницу. Затем артист перенес две операции, но его здоровье все еще вызывает опасения врачей. Согласно информации иностранных СМИ, Раннеру, при плохом раскладе, могут ампутировать ногу, поскольку повреждения могут быть более серьезными, чем предполагалось.

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