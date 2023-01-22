Ученые советуют отказаться от навигаторов в пользу обычных карт

Ученые из Университета Макмастера заявили о том, что спортивное ориентирование тренирует мозг и может помочь в борьбе с деменцией, сообщает Zakon.kz.

Результаты своих исследований они опубликовали в журнале PLoS ONE.

Для изучения эксперты выбрали здоровых людей в возрасте от 18 до 87 лет. Каждый из них в разной степени ориентировался на местности. Однако выяснилось, что люди, занимавшиеся спортивным ориентированием, имели лучшую память и пространственную навигацию. Они тренировались в том, чтобы как можно быстрее переместиться по незнакомой территории, находя контрольные точки с помощью только карты и компаса.

Исследователи предполагают, что физические и когнитивные задачи, решаемые во время спортивного ориентирования, могут стимулировать те части мозга, которые наши древние предки использовали для охоты и собирательства. Мозг создавал новые нейронные пути в течение тысяч лет, чтобы приспособиться к суровой среде. как отметили авторы, в отсутствие активной навигации мы рискуем потерять эту нейронную архитектуру.

Отмечается, что при болезни Альцгеймера потеря способности ориентироваться является одним из самых ранних симптомов, поражающих половину всех больных, даже на самой легкой стадии болезни.

Исследователи считают, что есть 2 простых способа включить ориентирование в повседневную жизнь: отключить GPS и использовать карту, чтобы найти свой путь во время путешествия, а также прокладывать новые маршруты во время бега, ходьбы или езды на велосипеде.