Заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает падать

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 58 случаев заражения Covid-19, это самый низкий показатель с декабря прошлого года, сообщает Zakon.kz.

В предыдущих данных, от 21 января, этот показатель был равен 78 заражений Covid-19. Более ста человек заразились коронавирусом 19 января.

По состоянию на 22 января лечение от КВИ продолжают получать 1 836 человек (–1 698+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находится – 139 пациент, на амбулаторном – 1 697 пациент.



Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 8 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов;

на аппарате ИВЛ – 3 пациента.