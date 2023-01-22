Заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает падать
Фото: акимат Алматы
За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 58 случаев заражения Covid-19, это самый низкий показатель с декабря прошлого года, сообщает Zakon.kz.
В предыдущих данных, от 21 января, этот показатель был равен 78 заражений Covid-19. Более ста человек заразились коронавирусом 19 января.
По состоянию на 22 января лечение от КВИ продолжают получать 1 836 человек (–1 698+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находится – 139 пациент, на амбулаторном – 1 697 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 8 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 3 пациента.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ