Мужчину, убившего собаку, привлекли к административной ответственности

18 января во дворе частного дома при рейде по отстрелу бродячих собак застрелили домашнюю. Сотрудника ветеринарии привлекли к административной ответственности, сообщает Zakon.kz.

По словам хозяйки, проезжающая мимо двора бригада убила ни в чем не виноватую собаку, которая находилась во дворе дома.





20 января в полицию поселка Калкаман города Аксу обратилась женщина о принятии мер к неизвестному лицу, который усыпил принадлежащую ей лайку.

"Данный факт зарегистрирован в полиции. В ходе отработки материала участковым инспектором полиции установлено, что 18 января отделом ветеринарии города Аксу по жалобе жителей поселка производился отлов бродячих собак (отстрел дротиком)".

По данному факту полицией в отношении 24-летнего сотрудника ветеринарии, производившего отстрел, возбуждено административное производство по статье 407-2 КРКоАП. Наложен штраф в размере 20 МРП (69 тысяч тенге).

"Также заявителю необходимо обратиться в гражданском порядке в суд по вопросу возмещения нанесенного материального ущерба", – сообщил начальник отдела полиции города Аксу Павлодарской области Даулет Молдабаев.