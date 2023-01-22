Мужчину, убившего собаку, привлекли к административной ответственности
По словам хозяйки, проезжающая мимо двора бригада убила ни в чем не виноватую собаку, которая находилась во дворе дома.
20 января в полицию поселка Калкаман города Аксу обратилась женщина о принятии мер к неизвестному лицу, который усыпил принадлежащую ей лайку.
"Данный факт зарегистрирован в полиции. В ходе отработки материала участковым инспектором полиции установлено, что 18 января отделом ветеринарии города Аксу по жалобе жителей поселка производился отлов бродячих собак (отстрел дротиком)".
По данному факту полицией в отношении 24-летнего сотрудника ветеринарии, производившего отстрел, возбуждено административное производство по статье 407-2 КРКоАП. Наложен штраф в размере 20 МРП (69 тысяч тенге).
"Также заявителю необходимо обратиться в гражданском порядке в суд по вопросу возмещения нанесенного материального ущерба", – сообщил начальник отдела полиции города Аксу Павлодарской области Даулет Молдабаев.