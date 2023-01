Чем полезен отказ от сахара

Эксперты рассказали, как улучшится ваше самочувствие, если вы хотя бы месяц ограничите потребление сладкого, сообщает Zakon.kz.

Подробное исследование вреда чрезмерного потребления сахара для организма опубликовано на сайте Eat this, not that!

Меньше воспалений в организме

Хроническое воспаление, от которого страдает огромное количество людей, связано с широким спектром заболеваний, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера и артрит, и трое из пяти человек в мире умирают от этих воспалительных заболеваний. Исследование 2006 года предполагает, что сахар также может быть напрямую связан с воспалениями.

Снижение риска рака

В отчете за 2020 год, опубликованном в Американском журнале клинического питания, говорится, что потребление сахара может быть фактором риска развития некоторых видов рака, особенно рака молочной железы. По словам экспертов, потребление сахара "питает" раковые клетки.

Станет больше энергии

Рафинированный сахар, содержащийся, например, в обработанных пищевых продуктах, печенье, чипсах и тортах, может вызвать у вас чувство вялости и вялости.

Улучшится здоровье кишечника

Если вы боретесь со вздутием живота и непредсказуемой пищеварительной системой, возможно, вам стоит отказаться от сахара. Как оказалось, отказ от сахара на месяц может быть полезен для здоровья пищеварительной системы.

Улучшится здоровье зубов

По данным Healthy Food America, у взрослых, которые регулярно употребляют от одного до двух сладких напитков в день, на 30% больше стоматологических заболеваний, чем у взрослых, которые не употребляют сладкие напитки. Кроме того, HFA также сообщает, что у детей, которые регулярно пьют газированные напитки с сахаром, риск кариеса почти в два раза выше, чем у детей, которые не пьют газированные напитки.

Станет меньше депрессии и беспокойства

Отказ от сахара на месяц положительно влияет не только на наше тело, но и на наш разум. Например, согласно исследованию, более высокое потребление сахара в рационе связано с более высоким риском депрессии. В отдельном исследовании 2019 года также было обнаружено, что диета с высоким содержанием сахара может вызывать изменения нейробиологической функции мозга, измененные эмоциональные состояния и тревогу.

Снизится риск диабета

Исследование, опубликованное в British Medical Journal, показало, что независимо от веса человека или уровня висцерального жира употребление всего одного сладкого напитка в день связано с повышенным риском развития диабета.

Улучшится состояние кожи

В недавнее исследование во Франции было включено более 24 тысяч взрослых, чтобы выяснить, влияют ли диетические привычки на развитие прыщей у человека. Исследователи обнаружили, что диета, богатая сахаром, жирами и продуктами животного происхождения, действительно была связана с увеличением акне у взрослых. Таким образом, отказ от сахара в течение месяца может помочь очистить кожу.

