Низовая метель, усиление ветра и туман ожидаются на территории Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23 января, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", обширный северо-западный антициклон определит погоду на большей части РК.

"Прогнозируется погода без осадков, лишь на севере, востоке республики с прохождением атмосферных разделов пройдет небольшой снег, ожидается низовая метель, на юге, севере, востоке страны — усиление ветра, на крайнем юге РК – туман".

Синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие дни в трех мегаполисах страны, по прогнозам, потепления ожидать не стоит.