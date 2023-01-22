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Низовая метель, усиление ветра и туман ожидаются на территории Казахстана

Низовая метель, усиление ветра и туман ожидаются на территории Казахстана Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23 января, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", обширный северо-западный антициклон определит погоду на большей части РК.

"Прогнозируется погода без осадков, лишь на севере, востоке республики с прохождением атмосферных разделов пройдет небольшой снег, ожидается низовая метель, на юге, севере, востоке страны — усиление ветра, на крайнем юге РК – туман".

Синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие дни в трех мегаполисах страны, по прогнозам, потепления ожидать не стоит.

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