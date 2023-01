В США в ходе массовой стрельбы погибли 10 человек

В ведомстве заявили, что подозреваемый был мужчиной, но пока неясно, смогли ли его задержать.

По сообщениям американских Reuters, стрельба произошла в районе празднования Китайского Лунного Нового года в Монтерей-парке.

A mass shooting occurred during Lunar New Year celebrations in Monterey Park in California on Saturday night. While police have yet to provide details on the casualties, media reports suggest that at least 10 people are dead and 16 wounded. pic.twitter.com/TXOLNSsDwo