В США в ходе массовой стрельбы погибли 10 человек

21 января десять человек погибли в результате массовой стрельбы в США в городе Монтерей-Парк, штат Калифорния, сообщает Zakon.kz.

"Детективы отдела по расследованию убийств шерифа округа Лос-Анджелес реагируют, чтобы помочь полицейскому управлению Монтерей-Парк в расследовании смерти от стрельбы. Погибли десять человек". Департамент шерифа округа Лос-Анджелес

В ведомстве заявили, что подозреваемый был мужчиной, но пока неясно, смогли ли его задержать.

По сообщениям американских Reuters, стрельба произошла в районе празднования Китайского Лунного Нового года в Монтерей-парке.





A mass shooting occurred during Lunar New Year celebrations in Monterey Park in California on Saturday night. While police have yet to provide details on the casualties, media reports suggest that at least 10 people are dead and 16 wounded. pic.twitter.com/TXOLNSsDwo — Sean Kay (@GBBlockbuster) January 22, 2023





На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как раненых на носилках доставляют в машины скорой помощи. На видео видно, что вокруг места стрельбы, которое, как сообщается, произошло в танцевальном клубе, полицейские охраняли оцепленные улицы.