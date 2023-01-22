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В США в ходе массовой стрельбы погибли 10 человек

В США в ходе массовой стрельбы погибли 10 человек Фото: twitter/abc7marccr
21 января десять человек погибли в результате массовой стрельбы в США в городе Монтерей-Парк, штат Калифорния, сообщает Zakon.kz.
"Детективы отдела по расследованию убийств шерифа округа Лос-Анджелес реагируют, чтобы помочь полицейскому управлению Монтерей-Парк в расследовании смерти от стрельбы. Погибли десять человек".Департамент шерифа округа Лос-Анджелес

В ведомстве заявили, что подозреваемый был мужчиной, но пока неясно, смогли ли его задержать.

По сообщениям американских Reuters, стрельба произошла в районе празднования Китайского Лунного Нового года в Монтерей-парке.



На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как раненых на носилках доставляют в машины скорой помощи. На видео видно, что вокруг места стрельбы, которое, как сообщается, произошло в танцевальном клубе, полицейские охраняли оцепленные улицы.

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