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Умерла актриса из фильма "Дело было в Пенькове"

актриса Фото: kino-teatr.ru
Известная советская актриса Майя Менглет ушла из жизни в возрасте 87 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", скончалась она в окружении близких людей в Мельбурне.

О причинах смерти пока не уточняется.

Менглет родилась в Москве, окончила Школу-студию МХАТ. Более 40 лет играла в Театре им. СтаниславскогоНа ее счету роли в 24 фильмах. Самыми популярными из них стали такие картины, как "Дело было в Пенькове", "Исправленному верить", "Аленка", "Алло, Варшава!", "На углу, у Патриарших".

После смерти главного режиссера Виталия Ланского в 1997 году в театре произошли значительные перемены. Актриса с мужем переехала к сыновьям в Австралию. В последние годы вместе с супругом они играли в монреальском Русском драматическом театре им. Л. В. Варпаховского, организованном Анной Варпаховской и Григорием Зискиным.

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