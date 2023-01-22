Ситуация в Украине: Борис Джонсон встретился с Зеленским, ЕС обсуждает введение санкций против Беларуси

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Бучу.



Франция и Германия продолжат оказывать помощь Украине во всех областях, заявил в воскресенье французский президент Эммануэль Макрон.



Следующая встреча представителей западных стран на авиабазе Рамштайн состоится в феврале и будет посвящена поддержке Украины авиацией, заявил замглавы офиса президента Зеленского Андрей Сибига.

Недавно назначенный министр обороны Германии Борис Писториус собирается посетить Украину в течение месяца.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида может посетить Украину в середине февраля.

В России собираются использовать в конфликте на территории Украины более мощное оружие, чем сейчас, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Передача Украине активов РФ, замороженных в Швейцарии, нарушила бы закон, заявил глава МИД Игнацио Кассис. Он отметил, что право собственности является фундаментальным и гарантируется Конституцией.

Генерал армии США с американскими военными и военными экспертами посетили Изюм в Харьковской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Расследование не выявило никаких признаков участия Болгарии в теракте на Крымском мосту, заявил главный прокурор республики Иван Гешев в Twitter.

Евросоюз обсуждает введение санкций против Беларуси, включая возможность полного эмбарго на поставки вооружений и техники двойного назначения в страну. Об этом на сайте сообщила польская радиостанция RMF. Читайте также Шесть стран подали заявки на вступление в БРИКС В Париже во время митингов против пенсионной реформы начались беспорядки Илон Маск усилил систему безопасности в доме отца из-за страха похищения

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