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Ситуация в Украине: Борис Джонсон встретился с Зеленским, ЕС обсуждает введение санкций против Беларуси

встреча Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает Zakon.kz.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Бучу.
  • Франция и Германия продолжат оказывать помощь Украине во всех областях, заявил в воскресенье французский президент Эммануэль Макрон.
  • Следующая встреча представителей западных стран на авиабазе Рамштайн состоится в феврале и будет посвящена поддержке Украины авиацией, заявил замглавы офиса президента Зеленского Андрей Сибига.
  • Недавно назначенный министр обороны Германии Борис Писториус собирается посетить Украину в течение месяца.
  • Премьер-министр Японии Фумио Кисида может посетить Украину в середине февраля.
  • В России собираются использовать в конфликте на территории Украины более мощное оружие, чем сейчас, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
  • Передача Украине активов РФ, замороженных в Швейцарии, нарушила бы закон, заявил глава МИД Игнацио Кассис. Он отметил, что право собственности является фундаментальным и гарантируется Конституцией.
  • Генерал армии США с американскими военными и военными экспертами посетили Изюм в Харьковской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
  • Расследование не выявило никаких признаков участия Болгарии в теракте на Крымском мосту, заявил главный прокурор республики Иван Гешев в Twitter.
  • Евросоюз обсуждает введение санкций против Беларуси, включая возможность полного эмбарго на поставки вооружений и техники двойного назначения в страну. Об этом на сайте сообщила польская радиостанция RMF.

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Редакция Zakon.kz
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