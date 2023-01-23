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Какие продукты рекомендуют употреблять при гриппе и коронавирусе

блюдо, совет, диетолог Фото: pixabay
Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты способны помочь быстрее выздороветь при заражении гриппом или COVID-19, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, пища во время болезни должна быть легкой и некалорийной.

"Отлично подойдут отварные, тушеные или приготовленные на пару котлеты, биточки, рыба и курица. Полноценный белок будет помогать восстанавливать иммунные силы организма", – рассказала "Вечерней Москве" специалист.

Для скорейшего восстановления эксперт также рекомендует есть овощи и ягоды, содержащие антиоксиданты. Кроме того, необходимы и продукты с высоким содержанием витаминов D и С: печень трески, шиповник, перец, квашенная капуста. Во время болезни Соломатина настоятельно рекомендует отказаться от фастфуда, жирных и жареных блюд, а также сахара и соли в большом количестве.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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