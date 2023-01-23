Студенческая сборная Казахстана по хоккею стала третьей на Универсиаде в США

Студенческая сборная Казахстана по хоккею стала третьей на Универсиаде-2023, сообщает Zakon.kz.

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В матче за бронзовые медали казахстанцы буквально разгромили Японию со счетом 8:1.



Всего за день сборная Казахстана взяла 3 медали. "Серебро" в масс-старте выиграл биатлонист Александр Мухин. Также вторыми стали шорт-трекисты в эстафете в составе Санжара Жанисова, Антона Хвана, Алишера Абулкамитова, Адиля Галиахметова, Еркебулана Шамуханова и Валерия Клименко.

На данный момент у Казахстана 10 медалей - 3 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые награды. В общекомандном зачете казахстанцы занимают 11 место.

Отметим, что соревнования проходят в столице зимних Олимпийских игр 1932 и 1980 годов, в американской деревне Лейк-Плэсиде.

