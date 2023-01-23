На трассе Актау – Жанаозен в ДТП пострадали люди

В Мангистауской области около 16:20 на 26 км трассы Актау – Жанаозен произошла авария, в которой пострадали три человека, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации департамента полиции региона, водитель автомобиля марки Toyota Hilux, направляясь в сторону города Актау, при перестроении с одной полосы на другую, совершил столкновение с автомашиной марки Toyota Corolla.

Три человека были доставлены в областную больницу. Одного из пострадавших отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Составлен административный протокол по ст. 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей".