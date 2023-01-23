"Прилетел поддержать друга" – Тимур Бекмамбетов о своем визите в суд по делу Боранбаева

Режиссер, продюсер, сценарист и основатель компании Bazelevs Тимур Бекмамбетов прилетел в Астану, чтобы поддержать Кайрата Боранбаева и выступить свидетелем в суде, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах суда №2 Сарыаркинского района Астаны Тимур Бекмамбетов заявил, что не знает сути дела и обвинений.



"Надо (было прилететь сюда. – Прим. ред.). Чтобы было понятно, что это не закрытое заседание. С Кайратом Боранбаевым мы много лет знаем друг друга. Мы дружим. Прилетел поддержать друга". Тимур Бекмамбетов

В суде Тимур Бекмамбетов рассказал, что дружит с Кайратом Боранбаевым более 15 лет, характеризовал его с положительной стороны и заявил, что готов выступить гарантом в случае изменения меры пресечения для Боранбаева.

Ранее стало известно, что суд запретил освещать в СМИ показания свидетелей по делу Боранбаева.

Суд по делу Боранбаева, Наханова и Жанузака начался 30 декабря в суде №2 Сарыаркинского района Астаны. Подсудимых обвиняют в хищении и отмывании денег.