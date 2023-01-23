Иранская шахматистка Сара Хадем: С платком я сама не своя

Выступавшая на Чемпионате мира по рапиду и блиц-шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Алматы иранская шахматистка Сара Хадем объяснила свое решение о переезде в Испанию, сообщает Zakon.kz.

Иранская шахматистка, которая переехала в Испанию после игр на международном турнире без хиджаба, заявила, что она "сама не своя", когда носит платок, сообщает El Pais.

В декабре 25-летняя Сара Хадем появилась без хиджаба на Чемпионате мира по рапиду и блиц-шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Алматы.



Ее поступок некоторые расценили как демонстрацию поддержки протестов, охвативших Иран после гибели 22-летней Махсы Амини. Девушку арестовала полиция нравов за якобы нарушение установленного в стране строгого дресс-кода для женщин.

Сара Хадем переехала в Испанию в начале января со своим мужем, кинорежиссером Ардеширом Ахмади, и их 10-месячным сыном Сэмом.

"С хиджабом я сама не своя, я плохо себя чувствую и поэтому хотела положить конец этой ситуации. И я решила больше не носить его". Сара Хадем

Автор материала отметил, что интервью записали в секретном месте по соображениям безопасности.

Хадем рассказала, что ее родственники в Иране "не пострадают от репрессий, потому что если кто и должен давать объяснения моим действиям, так это я, а не они, так как решение было только моим".



Она также рассказала, что начала задумываться о переезде за границу после рождения сына.

"Я начала ценить жизнь в месте, где Сэм мог бы выходить на улицы и играть, не беспокоясь о нас. Испания показалась мне лучшим вариантом". Сара Хадем

Хадем сказала, что хотела бы и дальше представлять Иран на шахматных турнирах.