В Казахстане хотят изменить правила выдачи иностранцам разрешения на временное и постоянное проживание

МВД РК подготовило изменения и дополнения в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлено понятие "беженец" – это иностранец, который в силу обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой своей страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений, или лицо без гражданства, находящиеся вне страны своего постоянного места жительства или гражданской принадлежности, которые не могут или не желают вернуться в нее вследствие этих опасений.

Ранее в правилах была другая формулировка "лицо, ищущее убежище".

Кроме того, в новой редакции изложено приложение по основным требования к оказанию госуслуги "Выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан"

Так, говорится, что заявления и выдача результатов осуществляется через:

миграционную полицию;

Государственную корпорациию.

Срок оказания госуслуги – с момента сдачи пакета необходимых документов – 45 календарных дней.

Форма оказания государственной услуги: бумажная.

Госуслуга платная, размер оплаты составляет 4 МРП (13 800 тенге в 2023 году).

Для получения госуслуги необходимо представить:

заявление-анкета о выдаче разрешения на постоянное проживание в РК;

копия и подлинник (для сверки) заграничного паспорта, документ лица без гражданства, срок действия, которых на день подачи заявления свыше 180 календарных дней;

документ о подтверждении своей платежеспособности. Согласно правилам иностранцам и лицам без гражданства, претендующими на получение разрешений на постоянное проживание в РК, необходимо подтвердить свою платежеспособность на период пребывания в Казахстане, либо документ, свидетельствующий о наличии оснований для освобождения от подтверждения платежеспособности;

документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства (за исключением лиц, имеющих статус беженца в Республике Казахстан, и этнических казахов-граждан КНР, если иное не предусмотрено международными договорами);

нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на постоянное проживание в РК;

нотариально заверенный договор с физическим или юридическим лицом (для заявителей, подтверждающих свою платежеспособность в период пребывания в РК) либо нотариально заверенное заявление физического или юридического лица о предоставлении заявителю жилища для проживания и постановки на постоянный регистрационный учет на срок не менее 180 календарных дней;

справка о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии, заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в РК;

одна фотография размером 35х45 мм;

документ об уплате государственной пошлины;

лица, отвечающие требованиям перечня профессий и требований для лиц, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок выдачи разрешения на постоянное жительство в РК, предоставляют ходатайство отраслевого государственного органа.

Срок действия документов, указанных в подпунктах 3), 4), 7) не более 180 календарных дней.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на казахский либо русский язык. Верность перевода с одного языка на другой должен засвидетельствовать нотариус.

Отказать в выдаче разрешения на проживание в Казахстане могут по следующим основаниям:

в случае установления недостоверности представленных документов или сведений, содержащихся в них;

при отрицательном ответе уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, который требуется для оказания госуслуги, а также отрицательное заключение экспертизы, исследования либо проверки.

Разрешение на постоянное проживание в РК не выдается либо аннулируется следующим иностранцам:

незаконно прибывшим, а также преследуемым за совершение преступлений по законодательству стран, выходцами из которых они являются;

освободившимся из мест лишения свободы, постоянное место жительства которых до осуждения было за пределами РК;

совершившим преступления против человечества;

не предоставившим подтверждения своей платежеспособности в порядке и размерах, определяемых правительством РК, за исключением этнических казахов, бывших соотечественников, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства РК в упрощенном порядке на основании международных договоров, и членов их семей. иностранцев, обладающих востребованными профессиями, перечень которых утверждается уполномоченным органом по вопросам миграции населения;

неоднократно нарушавшим законодательство о правовом положении иностранцев в РК;

разжигающим межнациональную, межконфессиональную и религиозную вражду;

действия которых направлены на насильственное изменение конституционного строя;

выступающим против суверенитета и независимости РК, призывающим к нарушению единства и целостности ее территории;

имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление;

при наличии сведений у органов национальной безопасности об их причастности к экстремизму или террористической деятельности;

представившим подложные документы либо сообщившим о себе заведомо ложные сведения при обращении с ходатайством о разрешении на постоянное проживание в РК или без уважительной причины не представившим необходимые документы в установленные сроки;

выдворенным в течение пяти лет из Казахстана к моменту выдачи разрешения на постоянное проживание;

если это необходимо для защиты прав и законных интересов граждан РК и других лиц;

получившим разрешение на постоянное проживание и проживающим на территории республики менее 183 календарных дней в пределах любого последовательного 12-месячного периода с даты выдачи разрешения на постоянное проживание;

заключившим брак с гражданами РК, послуживший основанием для получения вида на жительство, в том случае, если этот брак признан недействительным вступившим в законную силу решением суда;

привлеченным к административной ответственности за правонарушение в области миграции населения, налогообложения и трудового законодательства РК;

создающим угрозу интересам национальной безопасности;

имеющим заболевания, являющиеся противопоказанием для въезда в РК;

если они ранее утратили гражданство РК вследствие участия в иностранных вооруженных конфликтах, экстремистской или террористической деятельности на территории иностранного государства;

если они ранее лишены гражданства РК по решению суда за совершение террористических преступлений, а также преступлений, в результате которых причинен иной тяжкий вред жизненно важным интересам РК.

Вместе с тем говорится, что в отношении этнических казахов и членов их семей, лиц без гражданства, признанных таковыми в связи с отсутствием документов, удостоверяющих личность, либо на основании паспорта СССР образца 1974 года, женщин, подпадающих под действие закона "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о гражданстве замужней женщины", действие подпунктов 14 и 16 не применяется.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 февраля.

С 27 января в Казахстане изменили правила въезда и пребывания иммигрантов. В частности, изменения затронули пункт по разрешенным срокам пребывания иммигрантов в Казахстане, также отменен так называемый "визаран", когда иностранец мог выехать на один день из Казахстана, затем въехать вновь. Теперь для въезда в страну придется подождать 90 календарных дней в течение периода в 180 календарных дней.