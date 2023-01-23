В Абайской области открыли реабилитационный центр для взрослых и детей

В открытии Центра абилитации и реабилитации для лиц с инвалидностью приняли участие вице-министр труда и социальной защиты Ербол Оспанов и аким Абайской области Нурлан Уранхаев.

Строительство Реабилитационного центра началось в 2021 году по поручению главы государства, данного на встрече с общественностью области в 2019 году. Таким образом, центр в Семее стал первым в республике, который построили по поручению президента.



Как отметил Нурлан Уранхаев, специалисты Центра будут учитывать потребности каждого пациента.

"Уникальный центр создан по прямому указанию Главы государства, в нём будут работать 200 специалистов. Квалифицированные специалисты будут разрабатывать индивидуальную программу для каждого пациента с использованием современных технических средств реабилитации. Центр рассчитан на 150 мест. Здесь будут использоваться инновационные подходы. Также отмечу, что благодаря поддержке Главы государства, на заседании Правительства будет обсуждаться Комплексный план развития нашей области. Согласно плану в области будут построены еще два аналогичных центра", - подчеркнул аким области.





Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов отметил важность открытия подобного центра в регионе.



"Реабилитационный центр очень нужен области Абай. Он поможет многим детям. Его открытие было запланировано по прямому поручению президента. Он способен решить многие вопросы по реабилитации жителей региона", - отметил Ербол Оспанов.

Житель города Асылбай Аблайхан сообщил, что теперь людям с особыми потребностями не нужно будет выезжать в другие города.

"Сегодня у нас открылся Центр реабилитации, мы очень этому рады. Раньше людям с ограниченными возможностями приходилось выезжать в другие города, чтобы проходить реабилитацию. Здесь есть все необходимые тренажеры, бассейн. Это очень хорошая возможность для всех нас". Асылбай Аблайхан





Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Обслуживаться в центре общей площадью 21,7 тысяч м2 будут дети с инвалидностью с психоневрологическими патологиями; дети с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата; взрослые с инвалидностью первой и второй групп. Необходимую помощь пациенты будут получать в условиях полустационара и стационара с временным проживанием от 1-го до 6 месяцев для иногородних.



В блоке на первом и втором этажах выделены помещения отделения "Мать и дитя". В отделении предусмотрена реабилитация детей возрастной категории от 0 до 6 лет с учетом необходимости присутствия родителей при реабилитации.

Все помещения и кабинеты оснащены необходимой медицинской мебелью и современным реабилитационным оборудованием, наиболее востребованным и выпускаемым отечественными и зарубежными производителями.





Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Отделения социально-педагогической реабилитации разделены на специализированные классы и кабинеты: класс кондуктивной педагогики, кабинеты Монтессори с зонированием по навыкам и возрастам, класс рисования (изостудию), игро- сказкотерапии, креативную студию, кабинет арт-терапии, солевая шахта, релаксационную и интерактивную сенсорную комнаты, учебные классы малой наполняемости, компьютерный класс.



В отделении термогидротерапии предусмотрены помещение лечебных бассейнов с двумя лечебно-плавательными бассейнами. Имеется спортивный и актовый зал.





Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Помимо самого здания, здесь обустроена физкультурно-оздоровительная зона: дорожка здоровья, площадка для настольных игр, площадка для тенниса, площадка для бадминтона, гимнастическая площадка, площадка для мини-футбола.



Центр абилитации и реабилитации находится по адресу: Семей, ул. Карагайлы, д. 110.