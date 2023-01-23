МИД: Тело погибшей в Италии казахстанки доставят на родину до конца недели

Официальный представитель МИД РК на брифинге сообщил, что тело погибшей в Италии 27-летней студентки докторантуры университета Салерно Асем Жарбосын доставят в Казахстан до конца недели, сообщает Zakon.kz.

Айбек Смадияров сообщил, что министерством иностранных дел предусмотрены средства для помощи нашим гражданам, которые оказались в трудной ситуации за рубежом.

По его словам, в случае форс-мажора либо непредвиденных обстоятельствах государство берет оплату всех расходов на себя.

"Вы помните на прошлой неделе был трагический случай – наша гражданка погибла под колесами автомобиля. И по просьбе родных, мы рассмотрели их заявку, сейчас государство выделяет средства на доставку тела в Казахстан. Документы будут оформлены в ближайшее врем и я думаю, до конца недели ее уже доставят в Казахстан". Айбек Смадияров

17 января в Италии 27-летняя студентка докторантуры университета Салерно Асем Жарбосын погибла после наезда автомобиля. Девушку сбил возле театра Верди 20-летний водитель Peugeot 308. Молодой человек остановился и вызвал медиков. Он также прошел тест на алкоголь, который был отрицательным.