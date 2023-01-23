Минобороны о подозреваемом в коррупции главе департамента: Ранее был уволен

Подозреваемый в коррупции врио начальника Департамента информатизации Министерства обороны Казахстана ранее был уволен из состава оборонного ведомства. Об этом корреспонденту Zakon.kz 23 января 2023 года сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве напомнили, что сотрудниками Антикоррупционной службы по подозрению в получении взятки был задержан врио начальника Департамента информационных технологий гражданский служащий Министерства обороны РК.

"Данный гражданин ранее был уволен из состава оборонного ведомства". Пресс-служба Минобороны РК

В соответствии со ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

23 января 2023 года стало известно, что Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении руководителя структурного подразделения Министерства обороны Казахстана. Врио начальника Департамента информатизации оборонного ведомства подозревается в получении взятки в сумме 20 000 долларов от поставщика за беспрепятственное подписание акта приема-передачи с нарушением сроков поставки оборудования видеоконференцсвязи. Подозреваемый задержан и с санкции следственного суда Астаны заключен под стражу, расследование продолжается.