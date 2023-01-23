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Токаев поздравил спортсменов с успешным выступлением на зимней Универсиаде

Токаев поздравил казахстанских спортсменов с успешным выступлением на зимней Универсиаде Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил студенческую сборную Казахстана с успешным выступлением на ХХХI Всемирной зимней Универсиаде, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что победы казахстанских спортсменов "стали настоящим подарком для всех болельщиков".

"Вы достойно представили нашу страну на этом спортивном форуме, продемонстрировали мастерство, талант, волю к победе. Вы оправдали надежды болельщиков, в условиях жесткой конкуренции завоевав медали всех достоинств. В этом есть и безусловная заслуга тренеров наших спортсменов. В нашей стране создаются все условия для развития массового и детского спорта. Замечательное выступление сборной на Универсиаде станет хорошим примером для тысяч наших юных сограждан", – говорится в поздравительном послании.

Касым-Жомарт Токаев пожелал студенческой сборной Казахстана дальнейших спортивных успехов.

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Казахстан завершил Универсиаду-2023 на 11-м месте в общекомандном зачете

Ранее сообщалось, что казахстанские студенты-спортсмены по итогам ХХХI зимней Универсиады-2023 в Лейк-Плэсиде (США) завоевали 11 медалей: три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. Это позволило им закрепиться на 11-й строчке общекомандного зачета.

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