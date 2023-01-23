Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24-26 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", обширный северо-западный антициклон по-прежнему определяет погоду на большей части Казахстана. Ожидается ясная погода без осадков.
"Лишь на севере, востоке и юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается снег с низовой метелью и усиление ветра". РГП "Казгидромет"
В южных и юго-восточных регионах – туман.
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