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Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24-26 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", обширный северо-западный антициклон по-прежнему определяет погоду на большей части Казахстана. Ожидается ясная погода без осадков.
"Лишь на севере, востоке и юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается снег с низовой метелью и усиление ветра". РГП "Казгидромет"
В южных и юго-восточных регионах – туман.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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