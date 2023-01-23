Объем поддержки казахстанских экспортеров достиг рекордного показателя

Объем поддержки несырьевых экспортеров Казахстана акционерным обществом "Экспортная страховая компания "KazakhExport" по итогам 2022 года достиг рекордного показателя – 259,1 млрд тенге. Об этом сообщает пресс-служба KazakhExport.

При этом, в 2021, 2020 годах этот показатель составлял превышал 204,7 млрд тенге и 134 млрд тенге соответственно. Объем предоставленного предэкспортного и экспортно-торгового финансирования составил 20,02 млрд тенге.



По словам председателя правления "KazakhExport" Аслана Калигазина, в первом полугодии 2022 года экспорт многих стран заметно просел из-за нестабильной экономической ситуации, во втором полугодии казахстанские компании сумели адаптироваться к изменениям и восстановить свои внешнеторговые операции.

"В 2022 году KazakhExport оказана поддержка 80 экспортерам, 21 из них – это те, с которыми ранее не сотрудничали. Они наладили торговые отношения с 526 зарубежными покупателями. Стоит отметить, что, не используя бюджетные средства, под страховое покрытие "KazakhExport" от финансовых институтов привлечено дополнительных средств на поддержку казахстанского экспорта на сумму 166,2 млрд тенге". Аслан Калигазин

Что касается географии направлений, куда отправляют свою продукцию отечественные производители, то в их числе Узбекистан, Россия, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Китай, Туркменистан, Азербайджан, Литва, Украина, Беларусь, Италия и Турция.

В KazakhExport отмечают, что на долю пищевой промышленности приходится 42% от общего объема экспорта. Сюда относится масложировая продукция, напитки, соль, мука, крупы, крахмал, кондитерские, колбасные и мясные изделия. На машиностроение и металлургию приходится 24,4% и 14,4% соответственно, экспорт услуг - 5,3%, товары химической промышленности - 3,4%, продукция агропромышленного комплекса – 2,4%.

Компанией также проделана большая работа по заключению договоренностей с различными странами. В частности, подписаны стратегические соглашения с банками Узбекистана и Таджикистана о стимулировании спроса на импорт товаров и услуг из Казахстана с привлечением льготного финансирования в рамках аккредитива. С Ираном подписано соглашение в области гарантий и страхования экспортных кредитов и инвестиций. С Кыргызстаном соглашение в рамках перестрахования. Все это вкупе открывает доступ казахстанским производителям на внешний рынок и стимулируют рост несырьевого экспорта.

Отметим, что с 2016 года по настоящее время "KazakhExport" оказало поддержку 196 казахстанским экспортерам на сумму 845,3 млрд тенге.

АО "ЭСК "KazakhExport" - дочерняя компания АО "НУХ "Байтерек" и подведомственная организация Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. Основная задача компании – поддержка отечественных несырьевых экспортёров через различные финансовые инструменты.