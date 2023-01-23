Курс доллара немного снизился на торгах 23 января, а евро вырос

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,05 тенге, снизившись на 0,55 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро составил 503,65 тенге.

Торгов по китайскому юаню не проводилось. По российскому рублю они не завершились. Курс юаня установлен Нацбанком в 68,2 тенге, рубля - 6,74 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461-464,5 тенге, евро – по 501-506 тенге, российские рубли – по 6,4-6,56 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 23 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на ICE Futures снизилась на 0,34%, до 87,33 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март также подорожали на 0,34%, до 81,36 доллара за баррель.