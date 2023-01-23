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До минус 33 градусов прогнозируют синоптики в Жетысуской области 24 января

До минус 33 градусов прогнозируют синоптики в Жетысуской области 24 января Фото: pixnio
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием обширного северо-западного антициклона на большей части страны сохраняется погода без осадков.

"На севере, востоке, в центре, в горных районах юга республики с прохождением атмосферных разделов пройдет снег, ожидается низовая метель. На юге, севере, востоке страны – усиление ветра. Также на юге, севере страны – туман". РГП "Казгидромет"

 Ночью на севере, в горных районах Жетысуской области ожидается очень сильный мороз 30-33 градуса, в центре ожидается сильный мороз 25 градусов.

В Астане – переменная облачность, ночью и утром небольшой снег. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -17-19°С, днем -8-10°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -3-5°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -1-3°С.

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