По каким кодам нужно будет платить Единый платеж

Нацбанк подготовил проект постановления, которым вносятся изменения и дополнения в некоторые постановления Нацбанка по вопросам платежей и платежных систем, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Детализированной таблице кодов назначения платежей предусмотрено дополнить раздел "Специфические переводы" новыми кодами назначения платежей для проведения платежей по введенному с 2023 года единому платежу для микро- и малого предпринимательства, включающего в себя уплату индивидуального подоходного налога и социальных платежей:

КНП 185 - Единый платеж.

- Единый платеж. КНП 186 - Возврат ошибочно перечисленных (зачисленных) сумм единого платежа.

- Возврат ошибочно перечисленных (зачисленных) сумм единого платежа. КНП 187 - Пеня за несвоевременное перечисление единого платежа.

- Пеня за несвоевременное перечисление единого платежа. КНП 188 - Возврат пени ошибочно перечисленных (зачисленных) сумм единого платежа.

Кроме того, в Детализированной таблице планируется исключить из раздела 9 "Платежи в бюджет и выплаты из бюджета" КНП 999 "Операции по контрольному счету налога на добавленную стоимость" в связи с исключением статьи 433 Налогового кодекса.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 6 февраля.

Единый платеж вводится с 1 января 2023 года для налогоплательщиков, являющихся субъектами микро- и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы:

на основе упрощенной декларации;

для производителей сельхозпродукции и сельхозкооперативов;

для крестьянских или фермерских хозяйств.

В единый платеж включаются: ИПН с дохода работников, обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателей, социальные отчисления, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.

Ставка единого платежа в 2023 году составляет 20% (в том числе доля ИПН 9%) от фонда оплаты труда.



