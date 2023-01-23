Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

По каким кодам нужно будет платить Единый платеж

Определены коды уплаты Единого платежа Фото: Zakon.kz
Нацбанк подготовил проект постановления, которым вносятся изменения и дополнения в некоторые постановления Нацбанка по вопросам платежей и платежных систем, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Детализированной таблице кодов назначения платежей предусмотрено дополнить раздел "Специфические переводы" новыми кодами назначения платежей для проведения платежей по введенному с 2023 года единому платежу для микро- и малого предпринимательства, включающего в себя уплату индивидуального подоходного налога и социальных платежей:

  • КНП 185 - Единый платеж.
  • КНП 186 - Возврат ошибочно перечисленных (зачисленных) сумм единого платежа.
  • КНП 187 - Пеня за несвоевременное перечисление единого платежа.
  • КНП 188 - Возврат пени ошибочно перечисленных (зачисленных) сумм единого платежа.

Кроме того, в Детализированной таблице планируется исключить из раздела 9 "Платежи в бюджет и выплаты из бюджета" КНП 999 "Операции по контрольному счету налога на добавленную стоимость" в связи с исключением статьи 433 Налогового кодекса.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 6 февраля.

Единый платеж вводится с 1 января 2023 года для налогоплательщиков, являющихся субъектами микро- и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы:

  • на основе упрощенной декларации;
  • для производителей сельхозпродукции и сельхозкооперативов;
  • для крестьянских или фермерских хозяйств.

В единый платеж включаются: ИПН с дохода работников, обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателей, социальные отчисления, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.

Ставка единого платежа в 2023 году составляет 20% (в том числе доля ИПН 9%) от фонда оплаты труда.


Новость по теме

Что такое единый платеж и кто его сможет применять

Читайте также

Курс доллара немного снизился на торгах 23 января, а евро вырос

Курсы валют в обменниках Казахстана на 23 января

Назван средний размер пенсии в Казахстане

Лариса Черненко
Открытые НПА Нацбанк РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
ДТП
В Алматы трое парней погибли в страшной аварии
в Казахстане хотят изменить правила выдачи РВП и ПМЖ
В Казахстане хотят изменить правила выдачи иностранцам разрешения на временное и постоянное проживание
Юрий Пя рассказал о стоимости операции Нурсултану Назарбаеву
Юрий Пя рассказал о стоимости операции Нурсултану Назарбаеву
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления