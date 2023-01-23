По каким кодам нужно будет платить Единый платеж
В частности, в Детализированной таблице кодов назначения платежей предусмотрено дополнить раздел "Специфические переводы" новыми кодами назначения платежей для проведения платежей по введенному с 2023 года единому платежу для микро- и малого предпринимательства, включающего в себя уплату индивидуального подоходного налога и социальных платежей:
- КНП 185 - Единый платеж.
- КНП 186 - Возврат ошибочно перечисленных (зачисленных) сумм единого платежа.
- КНП 187 - Пеня за несвоевременное перечисление единого платежа.
- КНП 188 - Возврат пени ошибочно перечисленных (зачисленных) сумм единого платежа.
Кроме того, в Детализированной таблице планируется исключить из раздела 9 "Платежи в бюджет и выплаты из бюджета" КНП 999 "Операции по контрольному счету налога на добавленную стоимость" в связи с исключением статьи 433 Налогового кодекса.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 6 февраля.
Единый платеж вводится с 1 января 2023 года для налогоплательщиков, являющихся субъектами микро- и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы:
- на основе упрощенной декларации;
- для производителей сельхозпродукции и сельхозкооперативов;
- для крестьянских или фермерских хозяйств.
В единый платеж включаются: ИПН с дохода работников, обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателей, социальные отчисления, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.
Ставка единого платежа в 2023 году составляет 20% (в том числе доля ИПН 9%) от фонда оплаты труда.
Новость по теме