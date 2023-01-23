"Крик души": КВНщик Джумадилов рассмешил казахстанцев айтысом про пробки
Под роликом Джумадилов написал: "Простите. Крик души". На видео юморист, по всей видимости стоящий в пробках, говорит: "Масқара ғой мынау, масқара", что в переводе означает "это ужас". Далее он в форме айтыса напел несколько строчек про пробки:
"Я понимаю, когда утром - пробки,
Я понимаю, когда вечером - пробки,
Но я ... не понимаю, как возможны днем - пробки?
Походу все на обед идут.
Слушайте, ребята, так не пойдет.
Әйелдеріңді попросите, чтобы тамақты өзіңмен бірге контейнерге салып алсын", - пропел юморист.
Казахстанцев ролик рассмешил. В комментариях они восхитились талантом юмориста, и назвали творение Джумадилова "шедевром":
- "Талантище",
- "Все куда-то едут",
- "Даник, очередной раз разрываешь",
- "В Алматы люди как-будто не работают",
- "Приезжайте в Костанай! Унас нет пробок",
- "Буду петь этот кюй в пробках, однозначно",
- "В пятницу в обед всегда пробки, Жума намаз",
- "Вот я всегда мужу собираю в контейнер тамақ",
- "Пешком журсейш. Никакой пробка не страшно",
- "Алматинцы обрадовались, услышав этот шедевр",
- "Эти пробки бесконечные и, иногда, в любое время суток",
- "Мне тоже нужна жена, которая бы клала еду в контейнер",
- "Сильно, сильно! Тоже не понимаю, куда люди ездят днем",
- "Ой не могу! Вы супер! В Алматы в последнее время невозможно стало ездить",
- "Жены тоже работают и времени нет еду в контейнер клала ай ей ей ей ааааааа",
- "Не спрашивайте меня, сколько раз я переслушала это шедевр! Данияр, когда релиз?"
- "Школьников забираем мы со шкооооол…и везем домоооой…а дальше будем мыть поооол…ей-ей-ей!"
- "Я еду по делам в обед, когда дети в садике, в школе. Это мамочки спят по утрам и ближе к обеду идут в салон, в кафе к подругам, по магазинам",
- "Зачееем за руль садитесь девушкииии... Зачем портите мои нервыыыы... Зачем вас на автобусе не ездитееее.... для понтов только в кредит лезитеееееййеееее...",
- "В Астане пробок нет только между 3 и 4 ночи. Иногда охота во дворе в магазин работать устроиться и детей в школу рядом с домом отдать, чтобы никуда не ездить".
В марте 2022 года юмористы, КВНщики Азамат Мусагалиев и Данияр Джумадилов исполнили песню "По берегу" казахстанской группы Rin'Go. Комментаторы поблагодарили исполнителей и попросили записывать подобные видео чаще.