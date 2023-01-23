"Крик души": КВНщик Джумадилов рассмешил казахстанцев айтысом про пробки

Казахстанский юморист Данияр Джумадилов, который прославился как капитан команды КВН "Спарта", на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором в форме айтыса спел про пробки, сообщает Zakon.kz.

Под роликом Джумадилов написал: "Простите. Крик души". На видео юморист, по всей видимости стоящий в пробках, говорит: "Масқара ғой мынау, масқара", что в переводе означает "это ужас". Далее он в форме айтыса напел несколько строчек про пробки:

"Я понимаю, когда утром - пробки, Я понимаю, когда вечером - пробки,

Но я ... не понимаю, как возможны днем - пробки? Походу все на обед идут. Слушайте, ребята, так не пойдет. Әйелдеріңді попросите, чтобы тамақты өзіңмен бірге контейнерге салып алсын", - пропел юморист.

Казахстанцев ролик рассмешил. В комментариях они восхитились талантом юмориста, и назвали творение Джумадилова "шедевром":

"Талантище",



"Все куда-то едут",



"Даник, очередной раз разрываешь",



"В Алматы люди как-будто не работают",

"Приезжайте в Костанай! Унас нет пробок",



"Буду петь этот кюй в пробках, однозначно",

"В пятницу в обед всегда пробки, Жума намаз",

"Вот я всегда мужу собираю в контейнер тамақ",

"Пешком журсейш. Никакой пробка не страшно",

"Алматинцы обрадовались, услышав этот шедевр",

"Эти пробки бесконечные и, иногда, в любое время суток",

"Мне тоже нужна жена, которая бы клала еду в контейнер",

"Сильно, сильно! Тоже не понимаю, куда люди ездят днем",

"Ой не могу! Вы супер! В Алматы в последнее время невозможно стало ездить",



"Жены тоже работают и времени нет еду в контейнер клала ай ей ей ей ааааааа",

"Не спрашивайте меня, сколько раз я переслушала это шедевр! Данияр, когда релиз?"



"Школьников забираем мы со шкооооол…и везем домоооой…а дальше будем мыть поооол…ей-ей-ей!"

"Я еду по делам в обед, когда дети в садике, в школе. Это мамочки спят по утрам и ближе к обеду идут в салон, в кафе к подругам, по магазинам",

"Зачееем за руль садитесь девушкииии... Зачем портите мои нервыыыы... Зачем вас на автобусе не ездитееее.... для понтов только в кредит лезитеееееййеееее...",



"В Астане пробок нет только между 3 и 4 ночи. Иногда охота во дворе в магазин работать устроиться и детей в школу рядом с домом отдать, чтобы никуда не ездить".

В марте 2022 года юмористы, КВНщики Азамат Мусагалиев и Данияр Джумадилов исполнили песню "По берегу" казахстанской группы Rin'Go. Комментаторы поблагодарили исполнителей и попросили записывать подобные видео чаще.