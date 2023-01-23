Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией о взаимном признании клейм ювелирных изделий
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Глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов", сообщает Zakon.kz.
Согласно казахстанскому законодательству все ювелирные изделия должны быть маркированы казахстанским клеймом.
Однако Казахстан принял во внимание качество ювелирных изделий в Швейцарской Конфедерации, которое признано во всем мире и теперь не будет проводить перемаркировку. В свою очередь Швейцарская Конфедерация по принципу взаимности также не будет проводить перемаркировку казахстанских ювелирных изделий.
При этом оговаривается, что ювелирные изделия должны соответствовать условиям соглашения и национальному законодательству государства импортирующей стороны.
Соглашение совершено в городе Женеве 29 ноября 2021 года.
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