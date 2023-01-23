Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией о взаимном признании клейм ювелирных изделий

Согласно казахстанскому законодательству все ювелирные изделия должны быть маркированы казахстанским клеймом.

Однако Казахстан принял во внимание качество ювелирных изделий в Швейцарской Конфедерации, которое признано во всем мире и теперь не будет проводить перемаркировку. В свою очередь Швейцарская Конфедерация по принципу взаимности также не будет проводить перемаркировку казахстанских ювелирных изделий.