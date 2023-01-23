Токаев принял нового президента Казахстанской федерации шахмат

23 января 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Казахстанской федерации шахмат Тимура Турлова. Они обсудили вопросы развития шахмат в стране, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация об итогах недавних международных турниров, организованных в Казахстане совместно с Международной шахматной федерацией (FIDE).



Тимур Турлов поделился планами работы федерации на предстоящий период. В частности, предстоит реализовать поставленную Президентом задачу по увеличению в два раза количества шахматных секций с нынешних 7 до 14 тыс., продолжить работу по популяризации шахмат, тем самым внося вклад в формирование интеллектуальной нации. Также федерация намерена реализовать потенциал лидеров сборной Казахстана и вырастить новых чемпионов.

Глава государства был проинформирован о ходе подготовки к матчу за звание чемпиона мира по шахматам, который планируется провести в Астане с 7 апреля по 1 мая 2023 года.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил успехи отечественных мастеров на мировой арене. По его словам, организация в нашей стране крупных соревнований с участием ведущих шахматистов планеты будет способствовать росту популярности этого спорта, в том числе среди детей и молодежи.

18 января 2023 года Тимур Турлов возглавил Казахстанскую федерацию шахмат. Ранее этот пост Галим Хусаинов, который перешел в попечительский совет КФШ.