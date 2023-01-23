Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев принял нового президента Казахстанской федерации шахмат

Токаев принял нового президента Казахстанской федерации шахмат Фото: akorda.kz
23 января 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Казахстанской федерации шахмат Тимура Турлова. Они обсудили вопросы развития шахмат в стране, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация об итогах недавних международных турниров, организованных в Казахстане совместно с Международной шахматной федерацией (FIDE).

Тимур Турлов поделился планами работы федерации на предстоящий период. В частности, предстоит реализовать поставленную Президентом задачу по увеличению в два раза количества шахматных секций с нынешних 7 до 14 тыс., продолжить работу по популяризации шахмат, тем самым внося вклад в формирование интеллектуальной нации. Также федерация намерена реализовать потенциал лидеров сборной Казахстана и вырастить новых чемпионов.

Глава государства был проинформирован о ходе подготовки к матчу за звание чемпиона мира по шахматам, который планируется провести в Астане с 7 апреля по 1 мая 2023 года.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил успехи отечественных мастеров на мировой арене. По его словам, организация в нашей стране крупных соревнований с участием ведущих шахматистов планеты будет способствовать росту популярности этого спорта, в том числе среди детей и молодежи.

18 января 2023 года Тимур Турлов возглавил Казахстанскую федерацию шахмат. Ранее этот пост Галим Хусаинов, который перешел в попечительский совет КФШ.

Читайте также

Токаев поздравил спортсменов с успешным выступлением на зимней Универсиаде

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
ДТП
В Алматы трое парней погибли в страшной аварии
в Казахстане хотят изменить правила выдачи РВП и ПМЖ
В Казахстане хотят изменить правила выдачи иностранцам разрешения на временное и постоянное проживание
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 23 января
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления