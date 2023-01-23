В Павлодаре во время спектакля умер монтировщик сцены

Фото: teatrpavlodar.ru

В Павлодаре во время спектакля умер монтировщик сцены, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, в 18:40 мужчине стало плохо во время воскресного спектакля в областном драматическом театре им. А.П. Чехова. Зрителей попросили покинуть зал, вторую часть постановки актеры не доиграли. По словам директора драмтеатра Виктора Аввакумова, 43-летний монтировщик сцены скончался из-за оторвавшегося тромба. Похороны назначены на 25 января.

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