В Павлодаре во время спектакля умер монтировщик сцены
Фото: teatrpavlodar.ru
В Павлодаре во время спектакля умер монтировщик сцены, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Pavlodarnews.kz, в 18:40 мужчине стало плохо во время воскресного спектакля в областном драматическом театре им. А.П. Чехова.
Зрителей попросили покинуть зал, вторую часть постановки актеры не доиграли.
По словам директора драмтеатра Виктора Аввакумова, 43-летний монтировщик сцены скончался из-за оторвавшегося тромба.
Похороны назначены на 25 января.
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