Метель, туман и шквал ожидаются в 5 областях Казахстана во вторник

Штормовое предупреждение объявлено в 5 областях страны на 24 января, сообщает Zakon.kz.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, на севере области 15-20 м/с.



На севере, юге, западе Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на севере, в центре области 15-20 м/с.



В Жетысуской области в районе Алакольских озер ожидается северо-восточный ветер, порывы 15-20, ночью временами 25 м/с.



На востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

