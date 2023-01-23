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Товары от "Луи Вюиттон" на 75 млн тенге и пять квартир – о покупках Боранбаева и Наханова рассказали в суде

Товары от "Луи Вюиттон" на 75 млн тенге и 5 квартир – о покупках Боранбаева и Наханова рассказали на суде Фото: ФК "Кайрат"
На очередном заседании суда по делу Кайрата Боранбаева были заслушаны показания свидетелей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет BaigeNews.kz, первым выступил исполнительный директор ТОО "АВ- Restaurants". По его словам, в феврале 2022 года ресторанная сеть заключила договор аренды с ИП "Боранбаев Кайрат" на 10 млн тенге для размещения своего нового ресторана в Esentai Plaza.

"На сегодняшний день оплата за аренду не осуществлялась, так как, согласно договору, оплата за аренду должна была быть с момента запуска ресторана, не позднее 5 сентября 2022 года", – рассказал свидетель.

Следующим свидетелем была представитель интересов компании "Луи Вюиттон Казахстан". Прокурор зачитал, какие покупки совершал Боранбаев в люксовом магазине:

"По поступлению денежных средств в сумме 75 350 000 тенге на счет ТОО "Луи Вюиттон Казахстан" могу показать следующее, что 10 августа 2020 года Боранбаеву К.С. выставлен счет №14 по приобретению бильярдного стола на сумму 49 950 000 тенге и настольного футбола на сумму 25 400 000 тенге общей стоимостью 75 350 000 тенге (…) Как мне известно, товар поставлялся Боранбаеву К.С. по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева по ИИН, указанному в счете на оплату, она позже узнала, что это для Боранбаева".

Судья также задал вопрос о собственнике бутика бренда в Алматы и о сумме его аренды, но точного ответа не получил.

Также на суде выступила представитель компании "Хайвилл Казахстан".

"Примерно в начале сентября 2020 года к нам в отдел продаж обратилась за консультацией Наханова Нурдана. Она планировала приобрести недвижимость в нашем строящемся объекте. 20.11.2020 года к нам в офис на заключение договора о долевом участии в жилищном строительстве приехал Наханов Бауржан. Договор был подписан непосредственно Нахановым Бауржаном Романовичем и начальником отдела продаж Ли Вон Хи. Всего было заключено 5 договоров на общую сумму 99 810 596 тенге", – рассказала она.

По версии обвинения, это имущество было приобретено на преступные средства.

"На самом собрании учредителей ТОО "Азиягаз Чунджа" я не участвовал. Непосредственного отношения к деятельности ТОО "АзияГазЧунджа" и ТОО "ДС-ТАС" я не имею, только подписывал документы, согласно выданной мне доверенности, самостоятельно решения я не принимал, только выполнял указания...", – рассказал другой свидетель – юрист и директор ТОО "ДС-ТАС".

В Сарыаркинском районном суде №2 Астаны идет судебный процесс над учредителями ТОО "АзияГазЧунджа" Кайратом Боранбаевым и Романом Нахановым, а также над бывшим заместителем председателя правления АО "QazaqGaz" Тайыром Жанузаком. Их обвиняют в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Сам Боранбаев хищениями назвал обычными гражданско-правовыми сделками, в которых он выступал в качестве акционера компании. При этом всю финансово-хозяйственную деятельность, по его словам, вели генеральные директора, которые заключали договоры.

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23 января 2023 года суд запретил освещать в СМИ показания свидетелей по делу Боранбаева.

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