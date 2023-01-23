В Усть-Каменогорске 250 медиков находятся на грани увольнения

250 медиков могут остаться без работы из-за судебного спора между клиникой и заводом в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал "Астана", камнем преткновения стало здание бывшего профилактория. За это здание частная клиника в 2019 году выложила 232 млн тенге. Предложили максимум в торгах за бывший заводской профилакторий и выиграли у 3 конкурентов. После ремонта и оснащения в здании начали принимать пациентов, проводить операции, открыли свой стационар. Однако спустя 3 года суд вдруг постановил вернуть помещение прежнему хозяину.

"Решение специализированного межрайонного экономического суда от 22 сентября 2021 года отменить. Признать договор № 01 купли-продажи, заключенный между АО "Востокмашзавод" и ТОО "Евромед", недействительным", – говорится в постановлении судебной коллегии по гражданским делам ВКО.

Выяснилось, что у "Машзавода" новый владелец, который выкупил у "КТЖ" 99,4% акций. Предприниматель решил, что торги по продаже здания бывшего заводского профилактория провели с нарушениями.

"Это является откровенным беспределом, получив деньги за этот корпус, вдруг решил снова что-то повторить, что-то наподобие рейдерского захвата. Обидно. Все сделанное нашими руками пропадет". Врач-эндоскопист Александр Малыгин

Медики переживают, если клиника окажется банкротом, 250 сотрудников окажутся на улице. Волнуются и пациенты. Медучреждение, к слову, принимает в день до 500 человек.

"Бабушке 101 год, когда был кардиокризис, только тут оказали адекватную помощь, и благодаря терапии мы уже 4 года живем. Иначе бабушка давно бы получила тромбоэмболию и умерла". Пациентка Гульжахан Бисекенова

В Департаменте госдоходов, который проводил торги, также считают, что сделка была законной. Специалисты обратились в Верховный суд.



"Мы считаем неправомерным судебный акт. Со стороны Управления госдоходов нарушений действующего законодательства при выставлении на реализацию имущества не было допущено. Управление госдоходов отправило ходатайство, Комитет госдоходов после согласования в Верховный суд отправит". Юрист ДГД по ВКО Оксана Лезгиева

Независимые юристы тоже отмечают: апелляционный суд признал договор купли-продажи незаконным, закрыв глаза на то, что сделка была добровольной, а срок исковой давности давно истек. Причем, здание предписано вернуть бывшему владельцу без возврата денег за покупку.

"Здесь самое что вопиющее – что председатель коллегии по гражданским делам не обратил внимания на то, что договор купли-продажи подписали обе стороны, по волеизъявлению сторон". Независимый юрист Сергей Новиков

Сообщается, что клиника обратилась в Верховный суд о пересмотре постановления областного суда.