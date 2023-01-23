В Алматинской области в жилом многоквартирном доме произошел взрыв

В селе Актасты Алматинской области в жилом многоквартирном доме произошел взрыв газовой печи, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ДЧС региона, на балконе 4-го этажа многоквартирного жилого дома из-за неисправности газового оборудования (газовой печи) произошел хлопок газо-воздушной смеси без возгорания на площади 0,5 кв. м.





Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области





В результате хлопка газовой печи в Центральную районную больницу города Талгара госпитализирован один житель с ожогами 2 степени рук.

"На месте вызова были задействованы 5 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС, 5 работников и 1 единица техники бригады скорой медицинской помощи. Предварительная причина хлопка: неисправность газовой печи". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Спасатели обратились к жителям региона с просьбой соблюдать основные правила безопасности при использовании газовых оборудований: