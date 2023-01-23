В Алматинской области в жилом многоквартирном доме произошел взрыв
Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
В селе Актасты Алматинской области в жилом многоквартирном доме произошел взрыв газовой печи, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба ДЧС региона, на балконе 4-го этажа многоквартирного жилого дома из-за неисправности газового оборудования (газовой печи) произошел хлопок газо-воздушной смеси без возгорания на площади 0,5 кв. м.
Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
В результате хлопка газовой печи в Центральную районную больницу города Талгара госпитализирован один житель с ожогами 2 степени рук.
"На месте вызова были задействованы 5 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС, 5 работников и 1 единица техники бригады скорой медицинской помощи. Предварительная причина хлопка: неисправность газовой печи". Пресс-служба ДЧС Алматинской области
Спасатели обратились к жителям региона с просьбой соблюдать основные правила безопасности при использовании газовых оборудований:
- осуществлять заправку баллонов только на специализированных пунктах, предназначенных для наполнения бытовых баллонов, оборудованных весовой установкой, контрольными весами, обеспечивающими нормативную точность взвешивания, сосудом (баллоном) для слива газа из переполненных баллонов;
- нельзя заносить баллон из холода в тепло, ставить возле источников тепла – происходит резкое расширение, в итоге – взрыв;
- убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора);
- используйте для соединения баллона с газовой плитой специальный (не случайный) гибкий резиновый шланг с маркировкой, длинной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия;
- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;
- нельзя использовать непроверенный баллон;
- во избежание утечки газа следите в ходе приготовления пищи, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь. Регулярно чистите горелки.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ