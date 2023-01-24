В нескольких городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Синоптики сообщили, что 24 января неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в 10 городах Казахстана, передает Zakon.kz

По информации РГП "Казгидромет" неблагоприятные метеоусловия будут в Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Атырау, Актобе, Актау, Шымкенте, Астане и Алматы.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщали о том, что в пяти областях Казахстана во вторник ожидаются метель, туман и шквал.