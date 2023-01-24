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Лионель Месси хочет покинуть "ПСЖ"

Лионель Месси хочет покинуть "ПСЖ" Фото: Twitter.com/WeAreMessi
Футболист сборной Аргентины, нападающий парижского клуба Лионель Месси не намерен продлевать контракт, действующий до конца этого сезона, передает Zakon.kz

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По информации инсайдера Жерара Ромеро, которую он опубликовал в Twitter Месси передумал продлевать соглашение после победы на чемпионате мира.

Он хочет еще подумать о своем будущем, при этом возвращение в "Барселону" пока не входит в его планы.

В текущем сезоне Лиги аргентинец провел 15 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 10 ассистов. 

Ранее сообщалось, что совсем недавно прошел суперматч, в котором приняли участие легенды современности Криштиану Роналду и Лионель Месси. Они сыграли друг против друга на стадионе "Кинг Фахд". 

А еще была информация Месси может перейти в клуб "Аль-Хилаль". Саудиты хотят предложить зарплату лучшему игроку мундиаля-2022 в размере 300 миллионов долларов в год. Тем самым "Аль-Хилаль" хочет обогнать своего главного конкурента "Аль-Насра" в чемпионате Саудовской Аравии. 

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