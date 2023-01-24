Цены на овощи в Казахстане будут расти

Чиновники и экономисты предрекают казахстанцам рост цен, особенно на овощи. Подорожают самые востребованные: лук, капуста, огурцы и помидоры, передает Zakon.kz

Подорожание связывают с тем, что аномальные морозы на юге Казахстана частично уничтожили урожай овощей, сообщает телеканал "Астана".

"Все будет дорожать. Естественно, жизнь каждый день она у нас итак дорожает. Но она должна дорожать в пределах тех инфляционных коридоров, которые правительство для себя наметило" директор департамента переработки агрорынков МСХ Канат Жауымбаев

В Минсельхозе надеются, что рост цен не будет выше инфляционного коридора. А это 4-5%. Экономисты же называют менее оптимистичные цифры. По мнению финансового аналитика Андрея Чеботарева, к концу года продукты подорожают в среднем на 15-20%. Это с учетом того, что не будет сильной засухи летом, или каких-то новых геополитических потрясений.

"Пока ничего не предвещает того, что оно будет сильно расти, но у нас ажиотажный спрос может быть вызван одним неумелым постом министра, депутата, чиновника какого-нибудь. Поэтому нельзя сказать, что всё будет классно, окей, супер. Мы помним, весной позапрошлого года у нас картошки не было, весной прошлого у нас сахара не было" финансовый аналитик Андрей Чеботарев

Недавно в Казахстане уже заметили рост цен на мясо. И сами продавцы подтверждают, покупателей мяса стало меньше. Хотя и процент вроде накидывают умеренный. Говорят, кусается сама цена от поставщиков. При этом не мало мяса уходит за рубеж.

В Минсельхозе урегулировать цены стараются, говорят, экономисты. Но в то же время предупреждают: учитывая высокую базовую ставку Нацбанка и его прогноз о пике инфляции в первом квартале этого года, ожидать реального удержания цен в ближайшее время все же не стоит.

Ранее сообщалось, что в Минсельхозе опровергли слухи о том, что в Казахстане не хватает репчатого лука. В ведомстве заявили, что запасов репчатого в стране достаточно и объяснили почему же ввели трехмесячный запрет на вывоз лука за рубеж.



